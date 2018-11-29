«Трезвая Россия» потребовала запретить размещать пивные в жилых домах
29 ноября 2018 11:58
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«Трезвая Россия» требует запретить организацию пивных и рюмочных заведений в жилых домах и просит учесть ее предложения при разработке плана мероприятий национального проекта «Демография», соответствующее письмо направлено в адрес вице-премьера Татьяны Голиковой, глава общественного движения Султан Хамзаев, сообщает РИА Новости.
Согласно аналитическому докладу «Трезвой России», приложенному к письму, в последние три года в стране отмечается бурный рост числа пивных в регионах. Отмечается, что открываются такие пивные как правило на первых этажах жилых домов, маскируясь под всякого рода заведения общепита. Кроме этого, активное распространение получили «пивные шаговой доступности» — небольшие торговые точки, зачастую маскирующихся под точки микро-общепита, которые занимаются торговлей пивом в розлив, говорится в докладе.
«Эксперты констатируют, что масштабы проблемы «пивных и рюмочных заведений шаговой доступности» приобретают катастрофический характер. Так, в некоторых регионах в жилых домах общественными инспекторами зафиксировано наличие от трех и более подобных питейных пунктов. Прошу вас, уважаемая Татьяна Алексеевна, дать поручения учесть данную информацию при разработке плана мероприятий национального проекта «Демография», — говорится в письме Хамзаева.
В качестве решения проблемы «Трезвая Россия» предлагает вернуть запрет розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в жилых домах и закрепить полномочия органов власти регионов вводить дополнительные ограничения при реализации алкогольной продукции организациями, оказывающими услуги общественного питания.
Эксперты общественного движения отмечают, что существование пивных и рюмочных в жилых домах, которые в народе получили название «наливайки», усиливает криминогенность и нарушает "режим тишины" после 23.00. Помимо негативного общественного эффекта, как отмечается в докладе «Трезвой России», в таких питейных заведениях нередко реализуют напитки низкого качества с высоким процентом контрафакта, из-за чего увеличивается число алкогольных отравлений, повышается смертность, связанная с алкоголем и риск несчастных случаев со смертельным исходом: к примеру, по данным общественников, в Йошкар-Оле в месяц в среднем 17 раз вызывают "скорую помощь" к «наливайкам».
Общественники полагают, что их предложения будут способствовать достижению целей, поставленных президентом Владимиром Путиным и касающихся увеличения ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет, роста доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, увеличения до 55 процентов доли россиян, систематически занимающихся физической культурой и спортом, а также создания механизмов развития комфортной городской среды для жителей.
Фото pixabay.com
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