Треть работодателей Самары выплатит предновогодние премии только избранным сотрудникам
12 декабря 2018 09:39
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Большинство работодателей Самары рассказали, что в этом году сотрудники их компаний не получат 13-ю зарплату. При этом 58% горожан отмечают, что премия в конце года способна замотивировать их на более усердную работу. Такие данные показал опрос, проведенный порталом по поиску работы Зарплата.ру среди 960 самарцев и 410 представителей местных компаний.
По словам 17% работодателей Самары, 13-я зарплата в их компаниях выплачивается каждый год. А 35% респондентов признались, что премии бывают только в успешные для организации годы. 48% представителей компаний отметили, что у них никогда не выплачиваются премии по итогам года.
При этом 53% опрошенных работодателей рассказали, что в этом году их сотрудники не увидят 13-ую зарплату. 30% пообещали, что премия будет выплачена, но не всем работникам – в зависимости от их достижений. И только 17% респондентов отметили, что предновогодние премии в их компаниях получат все.
Среди тех представителей компаний, кто пообещал выплатить премии, 37% респондентов отметили, что суммы будут чисто символическими – до 5 тысяч рублей. 29% работодателей готовы выплатить сотрудникам от 5 до 10 тысяч рублей, 16% - от 10 до 20 тысяч рублей, а 11% - выше 20 тысяч рублей. 7% опрошенных рассказали, что премии в их компаниях будут размером с ежемесячную зарплату каждого сотрудника.
В то же время самарцы рассказали, на что бы они потратили 13-ю зарплату. Так, 35% респондентов признались, что отложили бы эти деньги на будущее, 43% купили бы себе то, что так давно хотели. 8% горожан потратили бы премию на новогодние подарки, 4% раздали бы долги, 5% накрыли бы новогодний стол, а 2% самарцев отправились бы на шопинг в сезон скидок. 3% респондентов потратили бы деньги на обычные ежедневные нужды.
При этом 58% жителей Самары отметили, что 13-я зарплата способна замотивировать их работать более усердно в следующем году.
Фото pixabay.com
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