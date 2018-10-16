Транспортный ОМОН самарского Управления Росгвардии вернулся с полевого выхода

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Завершился полевой выход, в котором принимали участие сотрудники ОМОН (на транспорте) Управления Росгвардии по Самарской области. На войсковом стрельбище бойцы отряда мобильного особого назначения провели боевое гранатометание, дневные и ночные стрельбы из оружия, которое используется подразделением. Кроме того, во время полевого выхода сотрудники ОМОН сдали зачеты по тактико-специальной, топографический и медицинской подготовке, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.Итогом полевого выхода стала учебная спецоперация. В ходе нее бойцы ОМОН отрабатывали свои действия по поиску и нейтрализации вооруженного противника в горно-лесистой местности. Стражи правопорядка блокировали заданный район, после чего начали его прочесывание. В результате грамотных действий сотрудников Росгвардии условные бандиты были обнаружены и уничтожены.«Некоторые наши бойцы впервые выехали на полевой выход. Поэтому главной целью было научить молодых сотрудников действовать в команде. Считаю, что с этой задачей мы справились» - подвел итоги полевого выхода и.о. командира транспортного ОМОН подполковник полиции Александр Романюк.