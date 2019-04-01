Тольяттинец погасил долг в размере 265 тысяч рублей после ареста части квартиры

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В отношении гражданина П. в отделе судебных приставов Автозаводского района№ 1 г. Тольятти было возбуждено исполнительное производство о взыскании с него алиментов в пользу своей дочери. На момент достижения девушкой 18-летнего возраста его долг составил 265 тысяч рублей.Работниками Службы было установлено, что мужчина является владельцем доли в квартире. Судебными приставами исполнителями был совершен выход по месту нахождения данной жилплощади с целью наложения ареста на принадлежащую должнику долю.Принятые работниками Службы меры побудили гражданина П. погасить задолженность перед дочерью в полном объеме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.