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Новости /  Общество /  Социум  

Территорию возле Воронежских озер в Самаре не застроят

14 февраля 2019 13:23
79
Территорию возле Воронежских озер в Самаре не застроят
В департаменте градостроительства Самары прокомментировали появившуюся в СМИ информацию о возможной застройке участка возле парка.

На сайте городской администрации ранее был выложен документ о разрешении физическому лицу подготовить документацию по планировке территории, ограниченной ул. Ново-Вокзальной, Стара-Загора, Воронежской и Московским шоссе.

В ряде СМИ это расценили как передачу участка застройщикам, но в департаменте это опровергли.

"Разрешение на разработку ППТ выдано физическому лицу, жителю этого квартала, пенсионеру, владельцу металлического гаража. Администрация района сносит гаражи, но предлагает владельцам попробовать оформить землю в аренду под ними, - сообщили в департаменте. - Для этого по закону надо разработать заинтересованному лицу проект межевания квартала, пройти публичные слушания, утвердить этот ПМТ, поставить участок на кадастр, выиграть аукцион на участок. После получения аналогичных пояснений пенсионер решил пойти по этому длинному и нелегкому пути. Дополнительно: парк Воронежский озера в границы разработки этого ПМТ не входит".

В депстрое подчеркнули, что распоряжение выдано в связи с тем, что в границах именно этого квартала расположен гараж заявителя, участок под которым не образован. Назначение проекта межевания территории - образования участка под существующим гаражом, пишет Самру.ру.

Фото: pixabay.com


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