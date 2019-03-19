Таксисты Самарской области продолжают помогать полицейским в обеспечении безопасности на дорогах
19 марта 2019 11:06
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Региональная Госавтоинспекция активно сотрудничает с таксомоторными организациями Самары, Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевска, Кинеля и Чапаевска. Водители такси, ставшие свидетелями преступления, правонарушения, обнаружившие автомобиль, находящийся в розыске, или помеху в дорожном движении, вызванную чрезвычайным происшествием природного или техногенного характера, сообщают об этом в режиме онлайн в дежурную часть ГИБДД территориального органа внутренних дел.
В Тольятти сотрудникам Госавтоинспекции поступило сообщение о том, что водитель автомобиль «Лада Гранта», создав аварийную ситуацию, проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора. Нарушение ПДД было зафиксировано на улице Дзержинского.
Аналогичная информация поступила еще от одного водителя тольяттинской таксомоторной организации. Он рассказал, что автолюбитель, управляя автомобилем «Приора» нарушил правила дорожного движения на улице Степана Разина.
В отношении не соблюдавших правила водителей составлены административные протоколы.
С 8 по 15 марта от работников такси в полицию поступило 119 сообщений о правонарушениях. В отношении водителей, не соблюдавших ПДД, составлены административные протоколы, в том числе один автолюбитель привлечен к ответственности за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, сообщает облМВД.
Фото pixabay.com
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