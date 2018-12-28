Цифровая телесеть второго мультиплекса в Самарской области заработала в полном объеме

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25 декабря филиал РТРС «Самарский ОРТПЦ» завершил ввод в эксплуатацию сети станций эфирного вещания второго цифрового мультиплекса на всей территории Самарской области.Пакет программ РТРС-2 в Самарской области транслируют 135 передатчиков. Цифровая эфирная телесеть Самарской области заработала в полном объеме. Теперь 20 бесплатных эфирных цифровых телепрограмм доступны более 99% жителей Самарской области. Это каналы первого мультиплекса РТРС-1: «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», ОТР и «ТВ Центр» и второго мультиплекса РТРС-2: «Рен ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», «ТВ-3», «Пятница», «Звезда», «МИР», ТНТ и «Муз ТВ».По графику, принятому Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Самарская область вошла в перечень регионов, где аналоговое вещание в населенных пунктах с населением менее 100 тысяч человек будет отключено в последнюю очередь. Это произойдет 3 июня 2019 года.Жителям Самарской области важно заблаговременно подготовиться к этому событию. Для тех, кто смотрит сегодня аналоговое ТВ, к телевизору старого поколения, т.е. телевизору производства до 2012 года, необходимо приобрести цифровую приставку стандарта DVB-T2, либо рассмотреть возможность приобретения нового телевизора стандарта DVB-T2. Также необходима антенна дециметрового диапазона, например, Дельта-111, ее нужно подсоединить к телевизору и направить на передающую станцию, затем осуществить поиск цифровых телеканалов.Врио руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Станислав Казарин поясняет: «Тем, чей телевизор выпущен после 2012 года, приставку покупать не надо. Жителям нужно заранее проверить, способен ли их телеприемник получать сигнал цифрового эфирного телевидения. РТРС совместно с федеральными телеканалами начал маркировать аналоговый телесигнал специальной литерой «А», добавленной к логотипам аналоговых версий телеканалов. В цифровой версии указанных телеканалов эта литера отсутствует. Наличие на экране литеры «А» означает, что зритель смотрит старый аналоговый телевизор либо пользуется новым телевизором, не переключенным в режим приема цифрового сигнала. Маркировка литерой «А» будет в эфире вплоть до завершения поэтапного сокращения аналогового вещания. Если вы увидели на экране литеру «А», добавленную к логотипам аналоговых версий телеканалов, то вам нужно проверить в настройках вашего телевизора, доступен ли прием цифрового сигнала. Если нет, то только тогда необходимо покупать приставку».Процесс подключения к цифровому эфирному телевидению достаточно прост и доступен. Оборудование для просмотра «цифры» (цифровая приставка, антенна, телевизионный соединительный кабель) недорогое, оно обойдется в сумму около 1500 рублей. К тому же, это вложение разовое, так как в дальнейшем никакой абонентской платы для просмотра цифрового эфирного телевидения не потребуется. Оборудование можно приобрести в отделениях почтовой связи и магазинах, торгующих электроникой. Список пунктов продаж можно найти на сайте samara.rtrs.ru.Карта охвата вещанием, полезные советы по выбору приемного оборудования и информация о способах подключения размещены на информационном портале о цифровом эфирном телевидении смотрицифру.рф. Кроме этого, работает бесплатная круглосуточная горячая линия РТРС по телефону 8 800 220 20 02, сообщает пресс-служба облправительства.pixabay.com