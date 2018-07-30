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Сызранское вертолетное училище не смогло взыскать расходы на обучение с отчисленного курсанта

30 июля 2018 11:18
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Сызранское вертолетное училище не смогло взыскать расходы на обучение с отчисленного курсанта
С ответчиком просто не успели заключить контракт.

Летом 2015 года курсанта зачислили на первый курс училища в Сызрани (полное название учебного заведения — филиал ФГК ВОУ ВО «Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (Воронеж) Министерства обороны РФ в Сызрани) для обучения по военной специальности «Применение подразделений армейской авиации».

В училище ответчик проучился всего год и был отчислен в связи с неуспеваемостью. Затраты училища на военную и специальную подготовку курсанта составили 330,5 тыс. руб. Эту сумму юристы училища попытались взыскать в суде, но получили отказ сразу в двух инстанциях.

Суд установил, что контракт о прохождении военной службы с курсантом не заключался, ответчик не был проинформирован о размере сумм из федерального бюджета, затраченных на его военную или специальную подготовку, и не давал обязательств по возмещению этих денежных средств.

Дела о взыскании денег на обучение несостоявшихся летчиков рассматривались судами региона и ранее. Недавно компания «Аэрофлот» взыскала с досрочно уволившегося пилота — тольяттинца Нестерова — 2 млн руб. Однако в этом случае с ответчиком был подписан и контракт, и ученический договор, пишет "СО ОНЛАЙН".

Фото: pixabay.com
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Комментарии



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