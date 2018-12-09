Сызранские полицейские вместе со студентами встретились с пассажирами ЖД-транспорта
9 декабря 2018 10:19
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В преддверии международного Дня борьбы с коррупцией сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте вместе со студентами-юристами провели профилактическую акцию на вокзале ст. Сызрань-1.
Полицейские вместе со студентами Сызранского филиала Самарского государственного экономического университета встретились с пассажирами железнодорожного транспорта и выяснили их отношение к коррупции в нашем обществе.
В подавляющем большинстве граждане давали отрицательную оценку такому явлению, однако многие из них затруднялись ответить на вопрос, каковы будут их действия в ситуации, когда с них, например, будут требовать взятку.
В целях правового информирования участникам акции раздавали памятки с информацией о рекомендациях поведения в случае, если граждане столкнутся с коррупционными проявлениями. Также полицейские и будущие юристы объясняли возможные негативные последствия для каждой из сторон такого противоправного поведения и ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
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