Сызранец за неуплату алиментов проведет 20 часов за обязательными работами

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В отделе судебных приставов №2 г. Сызрани Самарской области было возбуждено исполнительное производство в отношении гражданина С. Мужчина ранее был обязан судом выплачивать на содержание своего четырехмесячного ребенка 1/4 часть всех видов заработка ежемесячно, вплоть до его совершеннолетия. Однако мужчина не торопился исполнять своих родительских обязательств. Общая сумма его задолженности превысила 31 тысячу рублей.Суд признал гражданина С. виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 20 часов.После примененных мер должник полностью погасил имеющуюся задолженность и помирился с бывшей супругой. Исполнительное производство было окончено по заявлению взыскателя.Всего за 11 месяцев 2018 года было возбуждено 1 400 дел об административном правонарушении неуплата алиментов. Также за уклонение от уплаты алиментов у производству было принято 886 уголовных дел по ст. 157 УК РФ в отношении должников — алиментщиков из Самарской области. Было возбуждено за этот период более 11 тысяч исполнительных производств о взыскании алиментных платежей. В результате примененных к должникам мер было взыскано 120 миллионов 380 тысяч рублей.