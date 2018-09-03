Сызрань стала городом "Трудовой и боевой славы"
3 сентября 2018 10:31
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В воскресенье, 2 сентября, Сызрань отметила свой 335 день рождения. На главной площади города в присутствии 12 тыс. жителей глава региона Дмитрий Азаров вручил первым лицам города почетную грамоту и знак, сообщает Волга Ньюс.
С инициативой о присвоении звания к главе региона обратились почетные граждане и ветераны Сызрани. Дмитрий Азаров поддержал желания горожан и в середине августа подписал соответствующее постановление.
"Это достойный подарок нашим ветеранам, по инициативе которых Сызрань приобрела столь высокий статус. Присвоением этого звания увековечен героизм жителей города на фронтах Великой Отечественной войны, их огромный трудовой вклад великую победу", - отметил глава региона.
Он напомнил, что в годы войны почти 39 тыс. сызранцев стали на защиту Родины. 18 тыс. не вернулась домой, а 27 сызранцев были удостоены звания героя Советского Союза. В городе находилось 11 эвакогоспиталей, где врачебную помощь получали более 53 тыс. солдат и офицеров.
В первые месяцы войны в Сызрань были эвакуированы многие фабрики, заводы, авиационные школа, танковое училище. Неоценимую помощь фронту оказали Людиновский завод, сегодня известный как "Тяжмаш", а также нефтеперерабатывающий завод, чье горючие поставлялось на линию огня под Сталинградом.
"Отдавая дань уважения и памяти тем, кто приблизил великую победу и своим трудом обеспечил нашу мирную жизнь, сызранцы с честью продолжают боевые и трудовые традиции старшего поколения", - сказал глава региона.
Почетную грамоту о присвоении звания городу из рук Дмитрия Азарова получили глава Сызрани Николай Лядин и председатель городского совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Владимир Разенков.
Почетный знак был вручен председателю Сызранской городской думы Сергею Прокофьеву и курсанту военно-патриотического отделения "Щит" Алексею Зайцеву. "Вместе мы добьемся всех поставленных целей и сделаем Сызрань по-настоящему процветающим городом, сохраняющим свои исторические корни", - заявил глава региона.
После церемонии вручения памятных знаков для всех собравшихся состоялся праздничный концерт, а ровно в 22:00 над площадью раздались залпы салюта.
Фото: Дмитрий Бурлаков
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