Сын Киркорова прошел отбор в академию "Барселоны"
29 марта 2019 10:15
38
Сын российского певца Филиппа Киркорова Мартин прошел отбор в футбольную академию "Барселоны", которая находится в Москве, сообщает РИА Новости.
Об этом написал отец начинающего футболиста на своей странице в Instagram.
"Мартин поступил в академию "Барселоны"! И теперь мы начинающие футболисты", - подписал пост народный артист России.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
29 марта 2019 10:24
3 июня 2019 года Самарская область переходит на цифровое телерадиовещание. Социум
7
29 марта 2019 10:15
Она находится в Москве. Социум
34
28 марта 2019 23:36
Изучение этих галактик и поиск их "кузин" поможет ученым раскрыть некоторые свойства темной материи и покажет, где ее следует искать. Социум
174
Здравоохранение
29 марта 2019 10:06
Это новый фельдшерско-акушерский пункт в Сызранском районе. Здравоохранение
45
28 марта 2019 20:05Что выбрать: очки или линзы?
В настоящем мире, сейчас когда существует огромное количество различной техники. Все посвящают своё свободное время ей, не думая о последствиях. Здравоохранение
28
28 марта 2019 13:36
Показатели являются средними и могут меняться в каждом отдельном случае. Здравоохранение
252
Новости медицины
14 марта 2019 06:08Диета при геморрое
К сожалению, с такой неприятной проблемой, как геморрой сегодня сталкиваются многие люди. Новости медицины
443
7 февраля 2019 08:44Качественное протезирование в Москве
Человек должен всегда следить за своим здоровьем, чтобы не возникало проблем. Новости медицины
508
4 января 2019 17:14
Наркотик – один из опаснейших ядов для человеческого организма. Его главная особенность в том, что он не только разрушающе действует на Новости медицины
796
Туризм
28 марта 2019 11:30
Споры законодателей о закрытии хостелов разбалансировали рынок. Туризм
197
26 марта 2019 12:53
Противниками поездок на 2-4 ночи с перелетом оказались 35% опрошенных. Туризм
186
13 марта 2019 10:59
Реже всего российские туристы вступали в драку с персоналом отеля или другими отдыхающими. Туризм
674
Образование
28 марта 2019 15:47
Победители представят вуз и регион в финале в Москве. Образование
304
28 марта 2019 11:56
Первые выпуски радиопередачи посвящены онлайн-экскурсиям по достопримечательностям Самары. Образование
193
27 марта 2019 19:22
Представлено инструментальное исполнительство 150 участников на музыкальных инструментах: фортепиано, скрипке, виолончели, флейте, гобое, кларнете, саксофоне,... Образование
237
Культура
28 марта 2019 12:33
Она включает свыше 80 живописных и графических работ. Культура
167
28 марта 2019 12:08
Выставка пройдет в Художественном музее. Культура
195
28 марта 2019 11:52
За час до концерта для зрителей начнется лекция петербургского балетоведа. Культура
154
Мода
12 марта 2019 11:49Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ. Мода
407
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
635
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
1074
Видео
28 марта 2019 11:46
Полузащитник "Крыльев Советов" рассказал об уходе из команды, конфликте с Семиным и секретах Черчесова. Спорт в регионе
2069
22 марта 2019 13:08
Животное успокоилось лишь после того, как хозяин перестал петь. В мире
4694
21 марта 2019 12:39
Лучшие отправятся на Всероссийский конкурс. Благоустройство региона
532
18 марта 2019 12:29
Производителю достаточно отправить заявку в региональный Минпромторг. Экономика региона
812
18 марта 2019 12:23
Одним из первых ее поздравил Губернатор регион Дмитрий Азаров. Социум
776
17 марта 2019 13:09
Малышке уже три месяца. В мире
1232
Фоторепортажи
26 марта 2019 18:01
По легенде возгорание произошло в кинозале. Социум
362
21 марта 2019 16:31
Работы на стройплощадке ведутся в две смены. Строительство
993
19 марта 2019 08:59
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Социум
1024
10 марта 2019 18:06
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды. Культура
1993
9 марта 2019 15:14
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой. Социум
2263
7 марта 2019 12:27
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия. Культура
1353
Мероприятия