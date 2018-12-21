Свыше 66 тысяч должников из Самарской области не пустили за границу с начала года

76

Судебные приставы региона вынесли постановления об ограничении в праве выезда за пределы Российской Федерации в отношении 66 тысяч должников из Самарской области. Из них в отношении должников по алиментным обязательствам почти 16 тысяч постановлений.Благодаря применению ограничения в праве выезда за пределы Российской Федерации, региональным судебным приставам удалось взыскать задолженность на общую сумму свыше 12 миллионов рублей.В настоящий момент «заграница» закрыта для 35 тысяч должников, из них по алиментам — 7,8 тысяч человек.Сумма долга при которой ограничивают выезд за пределы нашей страны в настоящий момент составляет 30 тысяч рублей. Однако по социально важным категориям исполнительных производств, таким как алименты, «невыездной порог» остался на прежнем уровне и составляет 10 тысяч рублей.