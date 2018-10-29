Свыше 1700 человек приняли судебные приставы Самарской области в рамках Дня единого приема граждан
29 октября 2018 11:36
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25 октября, жители региона могли попасть на прием к работникам Управления ФССП России по Самарской области с 14:00 до 20:00. Граждане обращались по вопросам, касающимся исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также обеспечения установленного порядка деятельности судов. Всего за день было принято 1708 человек, из них 871 взыскатель и 837 должников.
Жители Самарской области интересовались ходом исполнительных производств о взыскании алиментов, заработной платы, штрафов, долгов за ЖКХ, кредиторской задолженности, налогов, а также другими категориями исполнительных производств.
Подобные Дни приема граждан проводятся регулярно, что позволяет гражданам решить свои вопросы в наиболее удобное время. Однако жителям региона не обязательно дожидаться Дня единого приема граждан. Двери отделов судебных приставов и Управления открыты для граждан дважды в неделю — по вторникам и четвергам.
Судебные приставы - исполнители осуществляют прием во вторник с 09:00 до 13:00 и четверг с 13:00 до 18:00, заместители старшего судебного пристава - по средам с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00, начальники отделов – старшие судебные приставы - во вторник с 09:00 до 13:00, в четверг с 13:00 до 18:00.
Адреса и телефоны отделов судебных приставов можно уточнить на официальном сайте УФССП России по Самарской области в разделе «Контакты» по ссылке: http://r63.fssprus.ru.
Записаться на личный прием можно при помощи электронного сервиса «Электронная очередь записи на личный прием», который также располагается на официальном сайте Управления. Предварительная запись на прием осуществляется в срок не менее 3 и не более 30 дней со дня обращения. Время приема одного человека ограничено 20 минутами. Личный прием граждан, записанных посредством электронного сервиса, проводится в течение первых двух часов времени, установленного графиком приема: начальниками отделов — старшими судебными приставами и судебными приставами — исполнителями во вторник с 09:00 до 11:00, в четверг с 13:00 до 15:00.
Граждане, обратившиеся на прием без предварительной записи, принимаются в установленные дни и часы после окончания приема записавшихся посредством электронного сервиса. В случае отсутствия лиц, записанных посредством электронного сервиса, личным прием осуществляется в порядке общей очереди.
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