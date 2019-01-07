Святочные гадания с 6 по 19 января: от перекрестков до спичек
7 января 2019 13:00
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Святки — две недели зимних праздников, начинающихся с Рождественского сочельника 6 января и заканчивающихся Крещением 19 января. Это время, когда жизнь переворачивается, когда можно делать все, что запрещается во всякое другое время.
Девушки на святках гадали о суженом, а семейные – о будущем урожае, достатке. Святочные гадания проводили темными вечерами или ночами. В двадцать четыре часа собирались на полуночные гадания, после полуночи – на ночные.
Средствами для гаданий служили предметы, в которых, по поверьям, сосредоточена магическая сила. Это могли быть башмак, юбка, пояс, чулок, наперсток, иголка, кольцо, гребень, зеркало. При гадании девушка должна была соблюсти определенные условия, выбрав правильные место и время. Но прежде всего девушка должна была выйти из-под защиты своей религии и оберегов. Христианки, например, снимали крест, а все без исключения, вне зависимости от религии, развязывали на себе всевозможные узлы, в том числе пояса, распускали волосы, иногда снимали с себя всю одежду, включая и обувь.
Вот несколько вариантов гаданий, вы можете выбрать любое себе по вкусу, пишет amp.kp.ru:
Гадание на перекрестке
Ровно в полночь придите на перекресток, чтобы «послушать округу». Веселый смех или пение невдалеке означает скорое замужество, веселье. Если послышатся плач или причитания – в этом году свадьбы не будет. Считается, что именно на перекрестке можно услышать голос судьбы, ведь здесь проходит граница между двумя мирами, и, стоя на перекрестке, вы как будто находитесь в двух мирах одновременно.
Гадание на зеркале и месяце
В одну из святочных ночей, когда на небосводе виден месяц, возьмите небольшое зеркальце, подойдите к окну и направьте зеркальце так, чтобы в нем отражался месяц. Смотрите пристально – через некоторое время вместо одного месяца вы увидите несколько. Посчитайте, сколько месяцев вам примерещилось: таким образом девушки гадали о будущей семье – большая она будет или нет.
Гадание с тремя зеркалами
Для этого гадания потребуются три зеркала примерно одинакового размера и две высокие свечи. Начинают такое гадание в полночь, предварительно очертив себя магическим кругом – знаком защиты (чертили и мелом, и горящей лучиной, и свечой).
Два зеркала поставьте одно напротив другого по бокам от себя, перед ними зажгите свечи, а третье установите позади. Вы должны видеть в боковые зеркала отражение из третьего зеркала, откуда и должен появиться суженый из зазеркалья позади вас.
Ни в коем случае нельзя оборачиваться, а также слишком долго рассматривать фигуру в зеркале. Если видение пугающее, скажите три раза: «Чур меня!» – и прекратите гадание, погасив свечи.
Кухонное гадание
Нужно вращать обычный кухонный нож на обычной разделочной доске. Нож кладут в центр доски. По краям доски раскладывают бумажки, на которых написаны возможные ответы: «да» и «нет».
Нужно сосредоточиться на вопросе, а затем крутануть нож. Это делают три раза, получая три ответа. Среди них (необязательно первым) будет ответ на поставленный вопрос, а другие два будут дополнительными сообщениями, связанными или не связанными с изначальным вопросом.
Гадание на спичках
По бокам спичечной коробки вставьте две спички и подожгите. Если сгоревшие головки поворачивались друг к другу, значит, «загаданные» парень и девушка будут вместе.
Гадание на нитях
Отрежьте нити одинаковой длины и подожгите их. У кого быстрее догорит нитка, та первая окажется замужем. Если сгорело меньше половины нитки или нитка сразу потухла, то в этом году замуж не выйдете.
Богатство или нищета
Зажженную лучину быстро погрузите в воду. Если она сразу погаснет, значит, ожидается бедная жизнь, а если огонь перейдет выше – богатая.
Гадание по кошачьей лапке
Загадайте желание и подзовите кошку. Если она переступит порог комнаты левой лапой, значит, желание сбудется. Если правой – увы! – нет.
Царский сон
Положите под подушку четырех королей из карточной колоды и произнесите просьбу-заклинание: «Кто мой суженый, кто мой ряженый, тот приснись мне во сне!» Суженый-ряженый обязательно должен присниться – в образе короля – с короной на голове и в царской мантии.
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Комментарии
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Традиционной девушки на святках гадали о суженом, а семейные – о будущем урожае, достатке. Социум
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