Судебные самарские приставы проведут акцию «В отпуск – без долгов!»

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В преддверии отпускного сезона судебные приставы Самарской области проведут акцию «В отпуск – без долгов!».Она ориентирована на уменьшение должников, ограниченных в праве выезда за пределы Российской Федерации в период майских праздников и летних отпусков, и погашение ими задолженностей по различным категориям исполнительных производств, а также направленную на популяризацию сервиса «Банк данных исполнительных производств».В рамках акции судебными приставами будут проведены рейды по адресам должников различных категорий исполнительных производств с целью исполнения требований, содержащихся в исполнительных документах, а также организовано информирование граждан, собирающихся провести отпуск за пределами Российской Федерации, о возможных ограничениях в случае наличия долгов по исполнительным производствам.Акция «В отпуск – без долгов!» в первом полугодии 2018 года продлится до 22 июня.Управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области напоминает: постановление о временном ограничении в праве выезда за пределы Российской Федерации выносится судебным приставом-исполнителем в случае, если задолженность по исполнительному производству превышает сумму в 30 тысяч рублей (или 10 тысяч рублей при требованиях по исполнительному документу о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба и (или) морального вреда).