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Новости /  Общество /  Социум  

Судебные приставы взыскали с фермера в Самарской области свыше 360 тысяч рублей

24 октября 2018 13:32
89
Судебные приставы взыскали с фермера в Самарской области свыше 360 тысяч рублей Он не выплатил долг за сельхозтехнику.
Он не выплатил долг за сельхозтехнику.

В отношении жителя Большеглушицкого района Самарской области было возбуждено исполнительное производство за неуплату долга в размере 275 тысяч рублей в пользу организации, занимающейся продажей сельскохозяйственной техники. Судебные приставы-исполнители объяснили гражданину К., что в случае несвоевременного погашения задолженности он будет обязан выплатить также исполнительский сбор.
В установленный работниками Службы срок мужчина не рассчитался с фирмой. В связи с этим, в отношении фермера было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 19 тысяч рублей. Также он обязан был выплачивать неустойку в размере 0,1 % от суммы долга за каждый день просрочки. Несмотря на примененные меры, гражданин К. продолжал уклоняться от выплаты долга. Судебные приставы-исполнители неоднократно совершали выход по месту жительства должника, однако застать его дома не удавалось.

В рамках исполнительского производства было установлено, что на расчетный счет неплательщика в период уборочных работ стали поступать денежные средства. Работниками Службы была взыскана задолженность в размере свыше 275 тысяч рублей, а также неустойка и исполнительский сбор на общую сумму в 87 тысяч рублей. 
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