Судебные приставы привлекли самарца к административной ответственности за долг перед сыном в 149 тысяч рублей

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В отделе судебных приставов Красноглинского района г. Самары было возбуждено исполнительное производство в отношении гражданина К. Ранее суд обязал мужчину выплачивать на содержание своего несовершеннолетнего сына ¼ часть всех видов заработка ежемесячно, вплоть до его совершеннолетия. Однако делать этого он не торопился. Общая сумма его задолженности составила почти 150 тысяч рублей.Судом гражданину К. было назначено наказание в виде обязательных работ на срок 20 часов. Также мужчина был предупрежден, что в случае, если он и дальше будет уклоняться от исполнения своих родительских обязательств, то судебные приставы привлекут его уже к уголовной ответственности.После назначения наказания и получения предупреждения об уголовной ответственности гражданин К. предоставил в отдел судебных приставов Красноглинского района г. Самары справку о трудоустройстве. Судебным приставом-исполнителем по месту работы мужчины было направлено постановление об удержании ¼ части от всех получаемых денежных средств. Взыскиваемая сумма будет перечисляться в пользу сына гражданина К.