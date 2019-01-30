Судебные приставы Самарской области взыскали почти 100 тысяч рублей в пользу жительницы Сызрани после ДТП

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Жительница г. Сызрани по вине другого водителя попала в дорожно- транспортное происшествие. В результате аварии ее автомобилю потребовался дорогостоящий ремонт. Чтобы вернуть разницу между страховым возмещением и фактическим размером ущерба, женщина направилась в суд, который удовлетворил ее требования и обязал гражданина К. выплатить пострадавшей стороне 96 тысяч рублей.Удалось установить, что мужчина владеет автомобилем ВАЗ. В отношении транспортного средства было вынесено постановлении о запрете на регистрационные действия, который ограничил должника в праве распоряжаться своим авто. Также должник был ограничен в праве выезда за пределы Российской Федерации.Судебными приставами-исполнителями повторно был совершен выход по месту жительства гражданина К. Работниками Службы был составлен акт описи и ареста, принадлежащего ему автомобиля. Мужчина был предупрежден, что в случае не погашения задолженности транспортное средство будет реализовано на торгах.В результате принятых мер судебным приставам-исполнителям удалось взыскать с гражданина К. всю сумму задолженности. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.