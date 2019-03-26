Судебные приставы Самарской области проверили 613 транспортных средств

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Работники Службы в рамках акции «Мобильный розыск» проверили госномера 613 транспортных средств и выявили свыше 200 должников-автолюбителей, задолжавших за нарушение ПДД, не исполнивших кредитных обязательств, не уплативших вовремя налоги и не погасивших задолженности за услуги ЖКХ. Общая сумма долга составила 400 тысяч рублей, при этом в результате рейда окончено судебными приставами-исполнителями 84 исполнительных производства на общую сумму 174 тысячи рублей.Водителям, которых на месте застать не удалось, судебные приставы оставили на лобовом стекле памятки, информирующие о проведении акции и необходимости оплаты задолженности.Акция «Мобильный розыск» проводится судебными приставами Самарской области с использованием одноименного приложения, которое позволяет оперативно получить информацию о наличии исполнительных производств, а также общей сумме задолженности неплательщика по регистрационному номеру транспортного средства. Программа показывает все возможные задолженности, которые числятся за автовладельцем.В ходе «Мобильного розыска» судебными приставами-исполнителями должники были осведомлены о необходимости погашения задолженностей, а так же о работе электронного сервиса «Банк данных исполнительных производств», с помощью которого граждане не только могут узнать о задолженности, но и при ее наличии – оплатить ее с помощью онлайн-ресурсов без комиссии. В рамках акции к должникам могут быть применены меры принудительного взыскания.