Судебные приставы Самарской области помогли обрести собственные квадратные метры 440 детям-сиротам

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За 9 месяцев 2018 года работниками Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области было возбуждено 343 исполнительных производства о предоставлении жилья детям — сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. За это же время положенные по закону квадратные метры были предоставлены 440 детям, с учетом остатка исполнительных производств, возбужденных ранее. Судебным приставам-исполнителям предстоит помочь с обретением своего жилья еще 1040 детям-сиротам.