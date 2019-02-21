Судебные приставы Самарской области помогли двум сиротам стать обладателями своего жилья

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После наступления совершеннолетия гражданам К. и Х. как детям-сиротам должны были быть предоставлены квартиры, отвечающие санитарным и техническим требованиям. Однако, вопреки действующему законодательству, дети, оставшиеся без попечения родителей, не получили ключи от своего жилья. В связи с этим они обратились в Управление ФССП России по Самарской области.В отделе судебных приставов г. Октябрьска были возбуждены исполнительные производства об обязании администрации города предоставить гражданину Х. и К. жилые помещения площадью не ниже социальных норм, отвечающие санитарным и техническим требованиям. В добровольном порядке решения суда должником исполнены не были.В рамках исполнительных производств должник в лице главы администрации был предупрежден об административной ответственности по ст. 17.15 КоАП РФ («Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера»). Это заставило должника в кратчайшие сроки решить вопрос о выделении жилья взыскателям. С молодыми людьми были заключены договоры социального найма и вручены ключи от квартиры. Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.