Судебные приставы Приволжского района взыскали с недобросовестного работодателя свыше полумиллиона рублей

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В отделе судебных приставов Приволжского района Самарской области в отношении должника-организации было возбуждено свыше 200 исполнительных производств о взыскании задолженности по заработной плате. Работниками Службы было проверено имущественное положение должника и вынесено постановление о взыскании денежных средств с его банковского счета. В результате было окончено 123 исполнительных производства о взыскании задолженности по заработной плате на общую сумму 581 тысяча рублей.Всего за 10 месяцев 2018 года Управлением Федеральной службы судебных приставов по Самарской области было возбуждено 2 585 исполнительных производства о взыскании заработной платы на общую сумму свыше 89 миллионов рублей. Взыскано в пользу работников около 60 миллионов рублей.