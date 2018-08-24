Суд встал на сторону самарца, который избил собаку на глазах у детей
24 августа 2018 11:26
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Мировой суд Красноглинского района оштрафовал зоозащитницу, которая пожаловалась на жестокое обращение с животными в социальных сетях. Служители Фемиды обязали ее выплатить 3000 рублей за то, что она публично оскорбила обидчика на просторах интернета.
Этой зимой неизвестные подкинули щенка к одному из домов на Мехзаводе. Местные жители заботились о нем, периодически подкармливали. Собака была очень дружелюбной, с ней спокойно играли дети. Весной животное ощенилось, тем самым вызвав бурю недовольства со стороны сотрудников местной управляющей компании и некоторых жильцов. 4 июля зоозащитница Елена Айхлер стала получать угрозы от мастера УК. Мужчина грозился выбросить собаку вместе со щенком, если их никто не заберет. В конечном итоге было принято решение о стерилизации Дины, а всех щенят раздали в добрые руки.
На следующий день во дворе дома проходило собрание по благоустройству. Через некоторое время к Айхлер подбежали дети, которые сообщили, что неизвестный мужчина пнул собаку и теперь она истекает кровью. Из-за разбитого носа животное задыхалось. Было принято решение везти ее в ветклинику.
Ветеринары констатировали, что у Дины произошло кровоизлияние в мозг и ей потребуется серьезное лечение. О стерилизации не могло быть и речи. Позже выяснилось, что несчастное животное избил тот самый мастер УК, от которого зоозащитница получала угрозы. На эмоциях девушка создала пост в социальной сети, где выложила фото обидчика и сообщила, что он избил собаку. В своем сообщении она прибегла к несущественному оскорблению, за что ей потом придется ответить штрафом. Вместе с тем, Айхлер написала заявление в полицию о жестоком обращении с животными. В ответ на действия зоозащитницы, мужчина подал заявление в суд за публичное оскорбление в социальной сети.
На прошлой неделе мировой суд Красноглинского района признал Елену Айхлер виновной в совершении правонарушения по ч.2 ст. 5.61 КоАП РФ и приговорил к штрафу в 3 тысячи рублей. В полиции зоозащитнице также было отказано в возбуждении уголовного дела, однако ее об этом никто не уведомил. Теперь девушка намерена подать жалобу в прокуратуру.
После неоднократных угроз коммунальщиков животное было стерилизовано. В настоящий момент Дина находится в ветеринароной клинике. Напомним, ранее сообщалось о похожем случае в Исаклинском районе, где местный житель избил собаку своей племянницы на глазах у малолетних детей. Впоследствии детям потребовалась реабилитация в одном из областных центров, пишет ФедералПресс.
Фото pixabay.com
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