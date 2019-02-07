Студенты из Самарской области смогут принять участие в конкурсе на Национальную премию имени Ежевского

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Российская ассоциация производителей специализированной техники и оборудования «Росспецмаш» объявляет о начале приема заявок в рамках ежегодного конкурса среди студентов на соискание Национальной премии им. Ежевского А.А., который проходит при поддержке Минпромторга России.В 2018 году среди лауреатов премии был студент 4 курса ФГБОУ ВО «Самарская государственная сельскохозяйственная академия» Роман Киселёв. Он представил проект «Повышение эффективности выращивания растений за счет стимуляции семян в магнитном поле».Для участия в конкурсе приглашаются учащиеся 2-4 курсов бакалавриата и 2-5 специалитета из 60 высших учебных заведений, расположенных по всей России – от Москвы до Дальнего Востока. Студенты должны обучаться по специальностям, связанным с разработкой и конструированием сельхозмашин. Основными критериями для оценки соискателей являются высокие результаты в учебе и научных исследованиях наряду с активным участием в жизни вуза.Премия была учреждена Ассоциацией «Росспецмаш» в 2017 году. Ее лауреатами уже стали 18 студентов из Кабардино-Балкарской Республики, Краснодарского края, Иркутской, Омской, Челябинской, Ростовской, Курганской, Оренбургской, Ульяновской, Пензенской, Кемеровской, Тамбовской, Белгородской, Самарской областей, из Москвы и Санкт-Петербурга.Конкурс проводится с 5 февраля по 3 ноября 2019 года, конкурсные работы принимаются со 2 по 20 сентября 2019 года.Подведение итогов премии пройдет 3 ноября.