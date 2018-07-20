Студенты Самарской ГСХА бросили вызов стереотипам
20 июля 2018 09:41
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Ничто модное нам не чуждо, решили студенты самарского аграрного вуза и предложили интересную акцию. На английский модный манер ее можно назвать косплей-челлендж. Суть заключается в том, что дети (студенты) находят фотографии своих молодых родителей на рабочих местах и пытаются их полностью повторить, как это сделала Елизавета Петухова, которая, собственно этот челлендж и начала.
Как написала на своей страничке Лиза: «Помнится мне в начальных классах нас попросили принести фотографии, чтобы сделать к 8 марта подарки в виде рамочек. Все принесли снимки своих мам кто на фоне заграничных видов, кто при параде да с цветами, а я эту самую фотокарточку! Я не считала, что это как-то зазорно или стыдно. Я всегда с радостью объясняла, чем же занимается моя мама и уважала ее дело! Сколько себя помню вокруг меня всегда тема животноводства, хотя человек я городской. Вот так и продолжаю мамину дорожку, пусть не с тем напором, но в верном направлении». Сейчас Мария Петухова – мама Лизы, возглавляет ассоциацию производителей КРС голштинской породы, а Лиза пошла по ее стопам и учится в Самарской ГСХА на ветеринара.
"Медиацентр Самарской ГСХА предлагает поддержать интересную акцию и бросить вызов всем тем, кто брюзжит о том, что «молодежь сейчас не та и у них одни клубы на уме». Более того, мы готовы не просто собрать и опубликовать фотографии, но и включить их в материалы о трудовых династиях к столетию вуза. Мы также готовы поддержать студентов не только нашей академии. Все фотографии или видео будут опубликованы в нашей официальной группе ВКонтакте. Поддержите наш челлендж, бросьте вызов стереотипам!", - сообщает пресс-служба вуза.
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