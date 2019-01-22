Строительная компания в Самаре накопила долг по налогам в размере почти 635 тысяч рублей

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Строительная компания на протяжении долгого времени не производила выплат в пользу налоговой службы. Долг организации составил более 635 тысяч рублей. В Межрайонном отделе судебных приставов по исполнению постановлений налоговых органов по г. Самаре в отношении должника было возбуждено исполнительное производство. Работники Службы предупредили организацию о необходимости оплаты задолженности в установленный период. Однако управляющий компанией долг по налогам и сборам не выплатил.В рамках исполнительного производства судебными приставами-исполнителями был вынесен заперт на внесение изменений в Единый государственный реестр юридических лиц. Также работниками Службы было установлено, что организация владеет несколькими автомобилями и имеет денежные средства на банковском счете, что позволяет вынести постановления об обращении взыскания на финансы организации и о запрете на регистрационные действия в отношении принадлежащих должнику транспортных средств.Примененные меры заставили строительную компанию оплатить образовавшуюся задолженность по налогам и сборам в полном объеме.Все ограничения в отношении организации были сняты. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.