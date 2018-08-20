Стратегическая сессия «Новая жизнь села» состоится в Самарской области

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22 августа на площадке ФГБОУ ВО «Самарская государственная сельскохозяйственная академия» (Самарская обл., Кинельский р-н, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Спортивная, 7б) состоится стратегическая сессия по теме «Новая жизнь села».Напомним, в Самарской области в настоящее время разрабатывается стратегия развития региона, в работе над которой принимают участие представили всех органов власти, региональные и федеральные эксперты, общественники, предприниматели и др. Ранее в каждом муниципалитете прошли обсуждения планов развития каждого субъекта региона, теперь проходят областные сессии по блокам. Инициатором такого формата работы над стратегией развития Самарской области выступилВ регионе уже состоялись стратегические сессии по темам: «Новое качество жизни», «Сбережение народа», «Кадровая стратегия – достояние региона», «Экономический прорыв. Цифровая экономика», «Малые города – большие возможности».На этой неделе в рамках сессии обсудят вопросы развития сельскохозяйственной отрасли региона. Работа поделена на четыре секции: «Инвестиции в АПК», «Экспорт в АПК», «Устойчивое развитие сельских территорий и кадрового потенциала АПК», а также «Развитие малого и среднего предпринимательства на селе по производству и переработке сельскохозяйственной продукции».В работе секций примут участие представители областного правительства и муниципальных районов, руководители крупных сельскохозяйственных предприятий Самарской области, владельцы крестьянско-фермерских хозяйств, представители научных организаций и ВУЗов, представители банковских организаций, руководители предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Самарской области, сообщает пресс-служба облправительства.Свои предложения в «Стратегию лидерства» может внести каждый житель, отправив его на сайт http://63lider.ru/.