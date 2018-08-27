Стратегическая сессия «Лучшее - детям» состоится в Волжском районе Самарской области

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28 августа на площадке ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» (м.р. Волжский, п. Придорожный, мкрн. Южный город, Николаевский пр-т, 50) состоится стратегическая сессия по теме «Лучшее - детям».Напомним, в Самарской области в настоящее время разрабатывается стратегия развития региона, в работе над которой принимают участие представили всех органов власти, федеральные и региональные эксперты, общественники, предприниматели и др. Ранее в каждом муниципалитете прошли обсуждения планов развития каждого субъекта региона, теперь проходят областные сессии по блокам. Инициатором такого формата работы над стратегией развития Самарской области выступил Дмитрий Азаров.В регионе уже состоялись стратегические сессии по темам: «Новое качество жизни», «Сбережение народа», «Кадровая стратегия – достояние региона», «Экономический прорыв. Цифровая экономика», «Малые города – большие возможности», «Новая жизнь села».На этой неделе в рамках сессии обсудят комплекс вопросов, касающихся семьи и детства: образования, воспитания, безопасности, отдыха и оздоровления детей.Работа поделена на четыре секции: «Воспитание: семья и школа», «Внешкольное образование – путь к успеху», «Сохранение здоровья и обеспечение безопасности детей в образовательном пространстве», «Дошкольное образование – территория разнообразия детства».В пленарном заседании и секциях примут участие Глава Самарской области Дмитрий Азаров, заместитель министра просвещения Российской Федерации Ирина Потехина, директор "Института изучения детства, семьи и воспитания Российской Академии образования" Татьяна Волосовец, руководители и педагоги школ, детских садов, учреждений дополнительного образования детей, представители организаций здравоохранения, культуры, социального обеспечения, представители органов исполнительной власти, конфессий, родительских объединений, спортивных и общественных организаций, сообщает пресс-служба облправительства.Свои предложения в «Стратегию лидерства» может внести каждый житель, отправив его на сайт http://63lider.ru/.