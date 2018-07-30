Стратегическая сессия «Кадровая стратегия – стратегия региона» пройдет в Самаре

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31 июля на площадке отеля Холидей Инн (г. Самара, ул. А.Толстого, 99) состоится стратегическая сессия по теме: «Кадровая стратегия – достояние региона».Напомним, в Самарской области в настоящее время разрабатывается стратегия развития региона, в работе над которой принимают участие представили всех органов власти, региональные и федеральные эксперты, общественники, предприниматели и др. Ранее в каждом муниципалитете прошли обсуждения планов развития каждого субъекта региона, теперь проходят областные сессии по блокам. Инициатором такого формата работы над стратегией развития Самарской области выступил. 18 июля прошла первая тематическая стратегическая сессия: «Новое качество жизни», а 24-25 июля - тематическая стратегическая сессия на тему: «Сбережение народа», сообщает пресс-служба облправительства.На этой неделе в рамках сессии обсудят вопросы кадровой стратегии. Работа поделена на три секции: «#Кадросфера», «3К: Кадровая Корпоративная Культура» и «Мир новых профессий. Перспективы и вызовы будущего». В работе секций примет участие Глава региона Дмитрий Азаров, представители московской школы управления СКОЛКОВО, РАНХиГС, АНО «Россия – страна возможностей», общественники, представители образовательных организаций, участники конкурса «ЛИЖЕРЫ РОССИИ» и др.Свои предложения в «Стратегию лидерства» может внести каждый житель, отправив его на сайт http://63lider.ru/.