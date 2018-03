StartupSamara и Право.ру проведут первый совместный хакатон «Oh, my Hack!»

143

2-4 марта в Самаре пройдет хакатон «Oh, my Hack!». Хакатон объединит программистов, предпринимателей, дизайнеров, проектировщиков, маркетологов и PR-специалистов, а также всех, у кого есть идея интернет-проекта. В программе хакатона – воркшопы и консультации от экспертов в области программирования, дизайна, бизнес-моделирования, маркетинга.Мероприятие проходит при поддержке областного минэкономразвития.Итогом 48-часовой работы должен стать прототип, в котором задействовано ML, работу которого нужно будет продемонстрировать на финальной презентационной сессии. Жюри будет оценивать проекты по 3 параметрам: точность получаемых данных (ML), адекватность и быстродействие решения (DEVELOPMENT) и дизайн (UX/UI).Лучшие проекты смогут претендовать на главный приз – 100 тыс. рублей, кроме того участников ждут призы и подарки от организаторов и партнеров.Чтобы принять участие необходимо:1. Заполнить форму участника на сайте: https://www.hackathon.pravo.ru/. Команды заполняют общую заявку (в команде не может быть более 5 человек).2. Пройти заочный отбор идей. К участию в хакатоне «Oh, my Hack!» будет допущено 15 команд. Отбор участников будет происходить на основе ответов на вопросы в форме регистрации, при этом будут оцениваться мотивация, уровень подготовки и уникальность предлагаемых решений. Письма с подтверждением участия организаторы разошлют не позднее 20 февраля.3. Приехать на «Oh, my Hack!».На хакатон можно прийти с новой идеей, а можно собрать команду прямо на мероприятии. «Oh, my Hack!» – место для интенсивной работы, где участники смогут в максимально короткий срок придумать, разработать и протестировать свой проект.Старт мероприятия: 19.30 2 мартаДаты: 2-4 марта 2018 г.Место проведения: Самарский бизнес-инкубатор (г. Самара, ул. Главная, 3), сообщает пресс-служба облправительства.