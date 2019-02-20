Стартует регистрация на отборочный этап международных межвузовских открытых соревнований в области информационной безопасности VolgaCTF 2019
20 февраля 2019 12:47
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Отборочный этап международных межвузовских открытых соревнований в области информационной безопасности VolgaCTF 2019 пройдет с 29 по 31 марта в режиме онлайн, а регистрация для участников соревнований откроется 1 марта на сайте volgactf.ru.
VolgaCTF - одни из крупнейших российских ежегодных соревнований в области информационной безопасности. Организаторами выступают институт информатики, математики и электроники Самарского университета при поддержке департамента информационных технологий и связи Самарской области, а также группа независимых специалистов. Формат соревнований традиционный для сферы информационной безопасности - сapture the flag. Участники должны в виртуальном пространстве «похить флаг» у соперников. Команды состязаются в защите собственных ресурсов, а также в поиске уязвимостей у ресурсов противника.
Основное назначение соревнований - повышение квалификации учащихся и молодых специалистов по направлениям, связанным с защитой информации, акцентирование внимания на вопросах подготовки кадров в данной сфере, формирование положительного образа современного специалиста в области защиты информации.
Ежегодно мероприятие собирает более 7000 молодых специалистов из 88 стран мира, лучшие из которых встречаются для живого общения в городе Самаре. Таким образом, соревнования VolgaCTF не только решают задачу подготовки кадров, но и являются площадкой для международного диалога специалистов в области информационной безопасности.
В 2017 году соревнования посетил заместитель директора Департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации Александр Бикантов. В ходе визита представитель МИД РФ принял участие в круглом столе с представителями бизнеса, Министерства обороны, Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, представителями российских и зарубежных (Португалия, США) высших учебных заведений по вопросам международного взаимодействия в области защиты информации.
В 2018 году директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова выступила на открытии соревнований по видеоконференцсвязи. В рамках мероприятия специалистами министерства также были проведены семинар по цифровой дипломатии и круглый стол по вопросам фейковой реальности и киберпреступности, сообщает пресс-служба облправительства.
Фото: pixabay.com
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