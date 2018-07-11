Стартовал второй этап губернаторского проекта «СОдействие»
11 июля 2018 09:21
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Во вторник, 10 июля, прошел второй форум гражданского актива области. В работе общественной площадки приняли участие неравнодушные жители региона, представители региональных и муниципальных властей.
Впервые форум подобного формата провели 12 декабря 2017 года. Тогда он был посвящен анализу первых итогов проекта создания общественных советов микрорайонов. Тема этого года – вовлечение граждан в совместную проектную деятельность в рамках губернаторского проекта «СОдействие», сообщает пресс-служба облправительства.
Цель проекта – вовлечь граждан в совместную проектную работу, направленную на улучшение качества жизни и развитие территорий. В рамках форума граждане, которым благодаря программе уже удалось осуществить задуманное, поделились своим опытом со всей областью.
Активные, неравнодушные граждане играют огромную роль в построении диалога власти и общества, уверен Глава региона Дмитрий Азаров: «Здесь собрались люди, которых не нужно убеждать в том, насколько важной движущей силой является энергия активных людей. Наша задача — создать в области атмосферу вовлечения людей в вопросы развития нашего региона».
Руководитель Самарской области напомнил слова Президента России Владимира Путина, который неоднократно подчеркивал важность работы власти с опорой на мнение людей.
«Мы с вами должны понять, какие вопросы мы можем решить в ближайшее время, а над какими стратегическими задачами нам предстоит поработать поработать на перспективу», — отметил Дмитрий Азаров.
Идеи по улучшению жизни губернии могут быть самыми разными: благоустройство дворов и скверов, ремонт дорог, сбор отходов, освещение улиц, установка спортплощадок и многое другое. По условиям проекта «СОдействие», идеи должны пройти обязательно общественное обсуждение и получить поддержку большинства жителей.
Проект «СОдействие» рассчитан до 2025 года включительно. В этом году заявки можно подать в Администрацию Губернатора региона до 1 ноября. Лучшие предложения получат поддержку правительства. Финансирование каждого проекта из областного бюджета может достигать 92%. Остальную часть средств должны собрать жители и муниципальные власти. Власти рассчитывают и на включённость жителей в саму реализацию проекта. Это не только контроль качества, но и посильная помощь при проведении работ.
В прошлом году в рамках проекта уже были реализованы 13 представленных жителями инициатив. В этом году в рамках проекта «СОдействие» планируют воплотить в жизнь 82 идеи граждан. В областном бюджете на эти цели предусмотрено 100 миллионов рублей. Для сравнения, в 2017 году региональные власти выделили грантов по проекту «СОдействие» на 16,7 миллиона рублей. В 2019 году финансирование общественных инициатив может составить уже 180 миллионов рублей, сообщил глава региона Дмитрий Азаров, а в перспективе может достигнуть 200.
Например, в 2017 году Самаре и Хворостянском районе были открыты музеи. В областном центре музей создали в честь режиссера Эльдара Рязанова. Пока что гостям доступен лишь первый этаж, в ближайшие годы для посещений откроют 2 и 3 этажи, где появятся кинозал, лекторий и экспозиция, посвященная кинотворчеству, поэзии, сценариям и телевизионным проектам родного для самарцев режиссера. Специально на форум в МТЛ «Арена» привезли часть экспозиции из музея Эльдара Рязанова, с которой перед началом мероприятия ознакомились глава региона Дмитрий Азаров и Александр Хинштейн.
«Если на музей Рязанова выделяется 4 миллиона рублей, а финансирование по проекту «СОдействие» планируют увеличить до 200 миллионов рублей, то можно 50 музеев за год делать», — заметил советник директора Росгвардии.
Еще один из социально-значимых проектов, реализованных в 2017 году, принадлежал жителям Октябрьска, которые добивались создания инфраструктуры для зимнего досуга в 5 микрорайонах города. Жителям удаленных районов Октябрьска негде было отдыхать зимой. Городские активисты провели опрос среди горожан — идею создания спортивной инфраструктуры поддержали многие. Для подачи заявки в проект «СОдействие» необходимо было собрать 196 тысяч рублей, жители собрали даже больше — 256 тысяч рублей. Еще 604 тысячи добавила местная администрация, а из областного бюджета выделили 2,8 миллиона рублей. На эти деньги в удаленных микрорайонах Октябрьска установили 3 хоккейных коробки и несколько горок. В этом году жители Октябрьска рассчитывают реализовать уже 4 проекта по проекту «СОдействие»: ремонт дорог, строительство нового тротуара, ремонт детской библиотеки и фестиваль «Соседи — будем дружить».
А жители Пестравки, например, хотят благоустроить в сельском поселении парк “Дружба”. Проект долгосрочный. Жители собрали на это благое дело 117 тысяч рублей, местные власти добавят еще 550 тысяч. Для полного обновления парка требуется 20 миллионов рублей.
Многие инициативные группы были отмечены благодарственными письмами губернатора Самарской области. Например, жители Шенталы добились реставрации площади Славы в своем сельском поселении. Отметили Благодарственным письмом Губернатора за участие в реализации проекта «СОдействие» и активистов Алексеевки Кинельского района, которые организовали благоустройство сквера в поселке. Там не было ни одного сквера, и жителям негде было проводить досуг. А уже осенью 2017 года, получив областной грант, жители высадили в первом алексеевском сквере деревья.
«Мы обязаны создать в Самарской области систему, которая даст возможность каждому человеку самореализоваться. Вот тогда мы точно сможем развиваться опережающими темпами. Потому что большей энергии, чем энергия людей, просто не существует. Так и будет в нашей области!», — резюмировал Дмитрий Азаров.
В свою очередь, Александр Хинштейн отметил, что тезис «от слов — к конкретным действиям» обретаем в программе реальное воплощение.
«На протяжении нескольких лет в Самарской области усилия были направлены не на действия, а на слова. Все мы порядком устали от процесса, когда форма заменяет собой содержание. Я очень рад тому, что от слов мы переходим к совместным действиям», — заметил Александр Хинштейн.
Говорили на форуме и о стратегии развития муниципалитетов. Сейчас во всем районах области проходят стратегические сессии, и очень важно, чтобы в эту работу было вовлечено как можно больше жителей территорий.
«Крайне важно не превратить формирование стратегии в аппаратное мероприятие, в профанацию. Можно сделать это мероприятие по существу, а можно чиновников посадить для массовки. Не нужны мероприятия, не нацеленные на результат. Давайте сделаем это на совесть!», — подчеркнул Глава региона.
Кроме того, на форуме разработчики представили две электронные платформы, направленные на совершенствование «обратной связи» между властью и обществом – «Вместе» и «Близко». Разработки пока запустили в пилотном режиме, однако в перспективе они должны стать действенным каналом коммуникации граждан и представителей власти.
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