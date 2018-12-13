Стартовал опрос по выявлению общественного мнения относительно развития парка 60-летия Советской власти в Самаре

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Самарские парки являются любимым местом отдыха жителей нашего города. Лесопарк имени 60-летия Советской власти – не исключение. В ближайшее время через утверждение градостроительной документации ему предстоит получить правовой статус лесопарка, сообщает горадминистрация.С сегодняшнего дня стартует опрос общественного мнения относительно перспективного развития лесопарка имени 60-летия Советской власти. На вопросы предложенной анкеты легко ответить: ниже самого вопроса предложены варианты ответов, выберите тот, который Вам больше всего подходит. Ссылка на анкету - https://goo.gl/forms/NeZNbp5VFNBZL9pL2. Мнения будут приниматься до 1 февраля 2019 года.Напомним, о возможности граждан принять участие в обсуждении перспектив развития указанной территории было заявлено 7 декабря в ходе пресс-конференции в Администрации Самары с участием руководителей профильных департаментов. На встрече с журналистами обсуждалась тема выдачи разрешения ООО «Стройресурс» на подготовку документации по планировке территории в границах квартала.Как отметил тогда руководитель Управления главного архитектора Игорь Галахов, процесс обсуждения перспектив развития данной территории необходимо сделать максимально открытым и принимать дальнейшие решения только с учетом мнения общественности. Первым этапом в этой работе стала возможность всем желающим горожанам высказать свои мнения и предложения по указанной теме. Отметим, что также до 1 февраля 2019 года можно направить свои предложения на электронную почту park60let@gmail.com.По истечении указанного срока всю полученную информацию проанализируют специалисты. Конкретные предложения будут учитываться при работе с ООО «Стройресурс» и проверке подготовленной разработчиками документации.