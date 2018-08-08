Станислав Казарин: "Предложения экспертов со стратегической сессии лягут в основу программы цифровизации региона"
8 августа 2018 11:27
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Во вторник, 7 августа, в Самаре прошла четвертая региональная стратегическая сессия, посвященная экономическому развитию региона. В рамках работы тематической секции "Цифровая экономика страны и региона: новая реальность" эксперты обозначили основные проблемы, препятствующие цифровизации Самарской области, и предложили инструменты для решения этих вопросов.
Врио председателя правительства Самарской области - руководитель департамента информационных технологий Станислав Казарин отметил: одна из основных задач дискуссии - вместе с экспертным сообществом предложить проекты и реальные пути их реализации, чтобы уже за два-четыре года получить экономический прорыв на базе современных информационных технологий, пишет Волга Ньюс.
"В Самарской области значительная доля населения пользуются Интернетом, хорошо развита телекоммуникационная инфраструктура, создана благоприятная среда для внедрения цифровых сервисов. Главное - определиться, как это сделать наиболее эффективно", - считает он.
Глава департамента пояснил, что прозвучавшие на стратегической сессии предложения экспертов от общественности, бизнеса и науки лягут в основу конкретной дорожной карты - программы цифровизации региона.
"Огромное количество привычных нам процессов, которые происходят в современном мире, сегодня становятся цифровыми. Это лечение, обучение, взаимодействие с государственными структурами и многое другое. И нужно, во-первых, быть готовыми к этому, а во-вторых, эффективно использовать возможности цифровой экономики", - пояснил Казарин.
Глава департамента информационных технологий уверен, что в первую очередь цифровая экономика затронет вопросы, связанные с нормативным регулированием и оформлением документов - например, электронных больничных листов или трудовых книжек.
"Цифровизация способна не только решить бытовые вопросы, но и способствовать формированию нового городского сообщества, наладить новые пути коммуникации, например, между любителями бега или прогулок с домашними питомцами", - сказал он.
Станислав Казарин подчеркнул, что для бизнеса внедрение электронных сервисов открывает широкие возможности в цифровом проектировании (например, в строительстве и машиностроении), логистике и общей коммуникации с институтами развития, минимизирующей время и затраты.
В то же время он отметил, что одной из главных проблем остается кадровый вопрос. "Создать цифровое общество без хотя бы минимального переизбытка специалистов в этой отрасли невозможно. Если Самарская область хочет получить 10-15% денег, которые образуются в экономике РФ в результате перехода на цифровые рельсы, то нам нужно к ежегодно выпускаемым трем тысячам IT-специалистов добавить еще как минимум 2,7 тысячи человек. И разработать систему мотивации, чтобы они оставались работать в регионе", - сказал он.
Напомним, в Самарской области разрабатывается стратегия развития, в работе над которой участвуют представили всех органов власти, региональные и федеральные эксперты, общественники, предприниматели и другие. Ранее во всех муниципалитетах прошло обсуждение планов развития каждого муниципалитета области, теперь проходят региональные сессии по блокам. Инициатором такого формата работы над стратегией развития Самарской области выступил Дмитрий Азаров.
На этой неделе в рамках сессии прошло обсуждение вопросов экономического развития региона. Это уже четвертая тематическая сессия за последний месяц. Первая была посвящена вопросам отрасли ЖКХ и благоустройства, вторая - качеству оказания медицинской помощи, третья - развитию кадрового потенциала области.
Результатом работы сессий должны стать конкретные идеи для включения в стратегию развития Самарской области "Стратегия лидерства".
Фото: Дмитрий Бурлаков
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