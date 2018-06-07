Стали известны самые популярные у жителей Самары футболисты

Чаще всего пользователи из Самары ищут информацию в Яндексе о Дмитрии Тарасове и Андрее Аршавине. Причем интерес к этим двум персонам одинаково высок на территории всей страны. Также в топ-5 поисковых запросов самарских пользователей попали Федор Смолов, Александр Кокорин и Андрей Лунев.Из десяти российских футболистов, вызывающих наибольший интерес в Самаре, в реальную сборную вызвали пятерых. Самарский топ-10 отличается от общероссийского только порядком футболистов в списке и присутствием Александра Анюкова, который родился в Самаре. Так, к примеру, Андрей Лунев в Самаре оказался популярнее Игоря Акинфеева. И об Александре Анюкове самарцы ищут информацию гораздо чаще, чем о Денисе Глушакове или Александре Головине.В местном списке популярных иностранцев оказался Мауро Икарди, а наибольшее количество поисковых запросов из Самары набрали Криштиану Роналду, Лионель Месси и Неймар. Эти три футболистка составили топ-3 и в общероссийской поисковой статистике.