Стадион "Заря" в Самаре планируют сдать в концессию
27 марта 2018 11:07
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Стадион "Заря" в Самаре, переданный в 2015 году на баланс муниципалитета, требует крупных финансовых вложений.
Об этом на выездном заседании говорили депутаты городской думы. Местные жители, пришедшие на встречу, пожаловались на запустение на стадиона. Поле не чистится, секции стали платными.
Во время заседания руководитель департамента физической культуры и спорта Самары Виктор Анисатов сообщил, что намерение возродить данный стадион есть у одной из самарских строительных компаний на условиях концессии.
Депутаты стали задавать вопросы по поводу репутации этой компании, наличии опыта по подобным проектам, как будут проходить бесплатные занятия, сроках начала работ и другие, пишет Самру.ру.
«Есть примеры удачного государственно-частного партнерства, но есть и обратные. Странно, что депутатам не предоставлена полная информация по проекту. Департамент не может принимать единоличное решение по этому вопросу. Он должен обсуждаться на уровне коллегии городской администрации и Думы городского округа Самара», - считает депутат Сергей Арсентьев.
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