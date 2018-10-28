Сразу 6 наград взяла Самара на конкурсе RUSSIAN EVENT AWARDS

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Финал Национальной премии в области событийного туризма Приволжского и Уральского федеральных округов прошёл 26 и 27 сентября в Чебоксарах. За победу в 25 номинациях боролись 210 проектов из 17 регионов страны.Дипломом 1 степени в номинации "Лучшая площадка для проведения туристического события" была удостоена набережная Волги, а 2 место получил музейно-выставочный комплекс "Самара Космическая", пользовавшийся большой популярностью у иностранцев во время ЧМ-2018.Проект "Модерн в облаках" взял серебро за "Лучшую программу мероприятий, посвященных ЧМ по футболу". У "Фестиваля цветов" - 3 место в номинации "Лучшее городское праздничное событие".Молодежному форуму ПФО "iВолга-2018" присуждено 3 место в номинации "Лучшее молодежное туристическое событие", а "ВолгаФест" стал третьим в номинации "Лучшее туристическое событие в области культуры", сообщает Департамент информационной политики Самарской области. Поздравляем победителей!