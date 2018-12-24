Специалисты Самарского политеха реставрируют особняк Наумова

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Особняк Наумова известен также как Дом пионеров и Дворец детского и юношеского творчества. Здание относится к объектам культурного наследия и находится на реставрации. Некоторые декоративные элементы в настоящий момент разрушены и нуждаются в частичной либо полной замене. Так, большие вазоны, располагавшиеся на крыше особняка, практически целиком отсутствуют, от них остались лишь деформированные основания.По заказу ООО «НПУ СамараРеставрация» работы по восстановлению вазонов из сплава на основе цинка ведет центр литейных технологий, действующий на факультете машиностроения металлургии и транспорта. Специалисты центра разработали технологический процесс изготовления крупногабаритных тонкостенных изделий литьем в формы из холодно-твердеющих смесей на основе СО2-процесса.– Реставрацией литых изделий мы занимаемся уже два года, но такая технология в условиях вуза освоена впервые, – рассказывает декан ФММТ Константин Никитин. – Уникальность ее заключается в том, что использование СО2 при продувке позволяет в три раза сократить время изготовления литейных форм. Также появляется возможность использовать разовую литейную форму, разрушаемую по стандартному процессу после первой заливки, два-три раза, что существенно снижает себестоимость изделия. Наш университет пока единственный, кто использует такую технологию.Над реставрацией вазонов для особняка Наумова трудится команда, в которую вошли преподаватели и учащиеся факультета. Руководители проекта – доценты кафедры «Литейные и высокоэффективные технологии» Виктор Дьячков и Иван Тимошкин, а также ведущий инженер Антон Баринов. Над процессом производства работают магистранты Багдат Тукабайов, Ринат Биктимиров и Полина Егорова и студенты Сергей Фадеев, Владислав Завьялов, Дмитрий Соломатин и Алмаз Фахрутдинов.Специалисты должны выполнить для заказчика четыре вазона, каждый из которых состоит из четырех литых элементов. Высота готового изделия в сборе составит 560 мм. Работа будет закончена к новому году.– Сложность изготовления элементов заключается в больших габаритах. Максимальный диаметр – 872 мм, – отмечает Константин Никитин. – Кроме того изделия мы делаем не полнотелые, а с тонкой стенкой, толщина которой всего 5 мм. Благодаря этому сокращается расход материала, и готовый вазон будет весить в несколько раз легче.В дальнейшем на основе уникальной технологии сотрудники центра литейных технологий планируют освоить статуарное литье – процесс изготовления, восстановления или реставрации уличных статуй и средних скульптурных форм.