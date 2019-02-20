Специалисты Самарского ОРТПЦ проведут презентацию цифрового телевидения для ветеранов войны и труда

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22 февраля в 11.00 во Дворце ветеранов по адресу: г. Самара, ул. Мориса Тореза, 103 А в рамках проекта «Портрет мастера» состоится торжественное мероприятие по награждению победителей этого проекта с занесением их фамилий в «Ветеранскую книгу рекордов».В рамках информационно-разъяснительной кампании по цифровому эфирному телевидению, проводимой в нашем регионе РТРС и Правительством Самарской области в 11.45 на данном мероприятии специалистами филиала РТРС «Самарский ОРТПЦ» будет организована презентация цифрового эфирного телевидения для ветеранов войны и труда с разъяснением вопросов перехода на цифровое эфирное телевещание, демонстрацией цифрового приемного оборудования, способов его подключения и настройки.По окончании презентации трем лауреатам проекта будут вручены цифровые приставки для просмотра цифрового телевидения от РТРС.Фото: pixabay.com