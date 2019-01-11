Спасатели ПСС замерили толщину льда на Волге
11 января 2019 10:18
106
Спасатели Поисково-спасательной службы (ПСС) Самарской области опубликовали результаты первых в новом году замеров толщины льда.
— Толщина льда на Волге в районе Красной Глинки достига 5 см. В фарватере обнаружили промоины. Аналогичная ситуация сложилась и в Сызрани. В Жигулевске вода и вовсе не застыла, — рассказали в ПСС Самарской области.
Покрытие на левом берегу Волги у Октябрьска слоится. А толщина льда в районе спуска на Первомайской и Поляны Фрунзе в Самаре составила 15 см.
Толщина льда у Тольятти — 30–35 см, пишет 63.ру.
Фото: Дильдина Светлана.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
11 января 2019 13:19
Правоохранители посетили социальное учреждение, расположенное в Промышленном районе. Социум
0
11 января 2019 12:44
Продукт исследовали более чем по 70 параметрам качества и безопасности. Социум
59
11 января 2019 11:15
Завтра синоптики обещают плюсовую температуру. Социум
113
Здравоохранение
10 января 2019 13:54
Один из них — трехлетний ребенок. Здравоохранение
299
10 января 2019 10:45
Распоряжение об этом опубликовано на сайте кабмина. Здравоохранение
149
7 января 2019 18:08
Исследователи отмечают, что новый метод терапии можно применять для особо агрессивных форм заболевания. Здравоохранение
747
Новости медицины
4 января 2019 17:14
Наркотик – один из опаснейших ядов для человеческого организма. Его главная особенность в том, что он не только разрушающе действует на Новости медицины
111
4 января 2019 17:11
При необходимости операции на сердце или сосудах у ребенка нужны консультации врачей-хирургов. Новости медицины
113
24 декабря 2018 18:10Полезен или вреден препарат Левитра
Читая подробные инструкции и аннотации, мужчины сомневаются, полезен или вреден препарат Левитра, не знают, как правильно его принимать для достижения... Новости медицины
359
Туризм
11 января 2019 09:56
Большинство считает, что россияне слишком сильно шумят. Туризм
140
27 декабря 2018 12:51
Чемпионат мира разогрел рынок хостелов в 2018 году. Туризм
415
21 декабря 2018 10:48
Кроме того, туристы лишатся возможности повторно получить подобную визу без собеседования Туризм
378
Образование
11 января 2019 11:57
На участке никакие артефакты или культурные объекты найдены не были. Образование
68
10 января 2019 14:37
В год своего столетия и накануне празднования 120-летия аграрного образования в Самарской губернии, Самарская ГСХА повысила свой статус официально... Образование
319
10 января 2019 13:50
Вуз был организован в 1919 году. Образование
302
Культура
11 января 2019 12:51
Успешная карьера козы на сцене всеми любимого театра началась в 2017 году. Культура
42
10 января 2019 12:21
В числе прочего он встретится с белорусской диаспорой региона. Культура
317
10 января 2019 12:11
Увеличить масштаб акции удалось благодаря поддержке Фонда президентских грантов. Культура
298
Мода
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
432
26 октября 2018 22:36
Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
622
16 августа 2018 01:30Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году. Мода
838
Видео
6 января 2019 11:47
Происшествие попало в объектив экшн-камеры. Происшествия
593
3 января 2019 13:04
Их прокомментировал губернатор Дмитрий Азаров. Экономика региона
805
3 января 2019 12:51
Необходимо создать условия для того, чтобы людям было интересно, заявил Дмитрий Азаров. Социум
757
2 января 2019 12:45
700 новогодних игрушек представлено в Музее Победы в Москве. Социум
986
2 января 2019 12:12
Регион подводит итоги 2018 года. Социум
646
31 декабря 2018 10:25
Современные технологии дают возможность воспроизвести на поверхности ёлок разнообразные тематические сюжеты под музыку. Культура
1252
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1436
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1247
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1592
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1982
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
2151
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3381
Мероприятия