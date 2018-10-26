Создать объект паблик-арта в Самарской области теперь сможет любой желающий.

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Организованный фондом «Живая классика» конкурс предлагает жителям любого города России, независимо от возраста и профессии придумать собственный арт-объект на любую тематику. Пять самых оригинальных, прошедших народное и экспертное голосование идей будут воплощены с помощью профессиональных художников на средства фонда. Прием заявок проходит на сайте Культслед.рф и завершится 1 февраля 2019 года. Победители будут объявлены 15 февраля, а отобранные в итоге инсталляции и скульптуры украсят города не позднее октября 2019 года.Конкурс проходит в несколько этапов. Первый — прием заявок и общероссийское онлайн-голосование на сайте Культслед.рф. Следующий этап — отбор экспертов, среди которых ведущие культурные деятели, архитекторы и урбанисты. Концепцию и эскиз победивших арт-проектов будут воплощать уже профессиональные художники на конкурсной основе.высоте возник посвященный всем морякам России памятник «Морской волк».В этом году Проект «Культурный след» станет значительно масштабнее. Его поддержали Министерство культуры РФ, Фонд Президентских грантов, Агентство стратегических инициатив и Группа компаний «Просвещение».