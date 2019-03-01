Современные работодатели по-прежнему предпочитают кандидатов-мужчин
1 марта 2019 11:50
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В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 500 представителей отечественных компаний из всех округов страны.
Только 8% компаний учитывают гендерную принадлежность соискателя в каждой из своих вакансий. Чуть больше половины рекрутеров (51%) ответили, что пол будущего сотрудника важен им только в некоторых случаях. Не важен пол кандидата для 38% опрошенных. 3% затруднились с ответом.
Однако среди кандидатов, одинаково подходящих на вакансию, мужчины все-таки имеют некоторое предпочтение у работодателей: 7% однозначно выберут мужчину и только 4% — однозначно женщину. 50% скорее предпочтут мужчину и 39% скорее примут на работу женщину.
С предпочтениями работодателей по поводу социального статуса кандидатов женщинам приходится сталкиваться чаще, чем мужчинам. Семейное положение и наличие детей у женщины-претендента не влияет на решение о приеме на работу в 59% компаний, на социальный статус мужчины не обращает внимания 71% предприятий. Замужние женщины, имеющие детей, пользуются приоритетом перед другими соискательницами в каждой пятой компании (20%). Женщин, не состоящих в браке и не имеющих детей, предпочтут иным претенденткам 11% работодателей. Среди кандидатов-мужчин женатых и с детьми предпочтут 22% работодателей.
Работодатели разделяют предпочтения и негласные запреты. На вопрос о том, кандидатов с каким социальным статусом избегают принимать на работу, большинство ответило, что подобных правил нет в отношении женщин (69%) и мужчин (87%), хотя и здесь прекрасная половина человечества оказалась в менее выгодном положении. Чаще всего предубеждения работодателей касаются соискательниц, состоящих в браке и не имеющих детей: их избегают принимать на работу 10% компаний, незамужних и бездетных женщин — только 6%.
За 9 лет, прошедших с момента аналогичного исследования, работодатели стали реже принимать во внимание социальный статус кандидатов: предпочтений в отношении женщин и мужчин стало меньше на 10 процентных пунктов, негласных запретов в отношении женщин — на 22 п.п., в отношении мужчин — на 18 п.п.
Фото: pixabay.com
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