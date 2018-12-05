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Социологи выяснили, как россияне относятся к своим начальникам

5 декабря 2018 10:21
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Социологи выяснили, как россияне относятся к своим начальникам
Опрошенные разделились на завистников, хейтеров, тех, кто уважает руководителей, и тех, кто не испытывает к ним ничего.

Почти половина россиян уважают своих начальников. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведённого сервисом Rabota.ru, пишет РИА "Новости".

При этом в основном отношение к руководителю улучшается за время совместной работы. К примеру, среди тех, кто проработал с одним и тем же шефом больше шести лет, уважительно относящихся уже 58%.

Однако 4% респондентов признались, что ненавидят тех, кто возглавляет их отделы. Ещё 6% заявили, что испытывают к начальству презрение. А 19% опрошенных сообщили, что к своему руководству абсолютно равнодушны.

Опрос также показал, как россияне решают конфликтные ситуации на работе. Выяснилось, что 17% боятся испортить отношения с вышестоящими и всегда уступают им в спорах. Лишь 9% решительно доказывают свою правоту.

Фото pixabay.com
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