Социологи назвали среднее время подъема россиян на работу
13 марта 2019 10:40
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Об этом стало известно после опубликования данных опроса «Левада-центр».
Как пишет «Интерфакс», с 8:00 до 9:00 часов утра встают всего 18% респондентов, около 12% опрошенных встают рано утром с 3:00 до 5:00. При этом просыпаются после 10:00 всего 3% граждан.
Кроме того, опрос показал, что 59% респондентов ложатся спать до 23:00, а около трети опрошенных идут спать уже после полуночи. Также стало известно, что мужчины высыпаются чаще женщин. От недосыпа также страдают те, у кого есть несовершеннолетние дети.
В опросе, который прошел с 22 по 28 ноября 2018 года, приняли участие 1600 человек от 18 лет. Респонденты проживали в 136 населенных пунктах в 52 субъектах России, пишут "Известия".
Фото: pixabay.com
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