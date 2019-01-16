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Сотрудники тольяттинской Госавтоинспекции помогли роженице оперативно добраться в роддом

16 января 2019 10:20
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Сотрудники тольяттинской Госавтоинспекции помогли роженице оперативно добраться в роддом
Инцидент произошел в условиях снегопада.

На имя начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенанта полиции Александра Винникова поступило благодарственное письмо от жителя города Сызрани, сообщает облМВД.

«8 декабря 2018 года мы с супругой, которая на тот момент находилась на последних сроках беременности, оказались в Тольятти. Внезапно у жены начались роды. Не зная местности, в условиях снегопада, я обратился за помощью к сотрудникам полиции, которые несли службу на Обводном шоссе города», - пишет житель Сызрани в своем письме.

Включив специальные звуковые сигналы и проблесковые маяки, экипаж начал сопровождение автомобиля с роженицей. Инспекторы ДПС в кратчайшие сроки доставили семейную пару до приемного покоя родильного отделения и передали врачам. Ей была оказана необходимая помощь, и уже через пару часов на свет появился малыш.

«Благодаря неравнодушию сотрудников полиции и вовремя оказанной помощи, жизнь и здоровье самых дорогих мне людей были спасены», - отметил в благодарственном письме счастливый отец.

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