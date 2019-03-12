Сотрудники спецподразделений самарского областного управления Росгвардии приняли участие в тактико-строевых занятиях

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Личный состав ОМОН, СОБР «Омега» и авиационного отряда специального назначения Управления Росгвардии по Самарской области приняли участие в совместной тренировке по обезвреживанию условных вооруженных преступников.Спецназовцам необходимо было нейтрализовать нескольких злоумышленников, скрывающихся на территории учебно-тренировочной базы тольяттинского ОМОН. При этом росгвардейцы не знали, как выглядят их противники, и где конкретно они находятся.В ходе совместной спецоперации правоохранители сначала блокировали «бандитов» в трехэтажном здании, а затем и обезвредили.«Каждому спецподразделению была поставлена своя задача, и все они с ними справились. На таких тренировках мы стараемся отходить от стандартных вводных – реальная ситуация может кардинально меняться в считанные секунды. Командиры должны уметь оперативно принимать верные решения, чтобы максимально эффективно справиться с задачей», - подвел итоги тактико-строевых занятий врио начальника Управления Росгвардии по Самарской области полковник Айбулат Сатвалдыев.