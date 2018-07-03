Сотрудники самарской полиции вернули иностранному гражданину утерянный паспорт

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1 июля в полицию поступило сообщение от иностранного гражданина 1999 года рождения о пропаже принадлежащего ему документа, удостоверяющего личность.Опросив заявителя, сотрудники полиции установили, что он прибыл в столицу Российской Федерации - Москву и оттуда на поезде приехал в Самару. При заселении в гостиницу, молодой человек обнаружил отсутствие паспорта иностранного гражданина.Сотрудники органов внутренних дел связались с коллегами из транспортной полиции, которые установили поезд, к тому времени прибывающий на конечную станцию в республике Башкортостан. Правоохранители из Уфы, осмотрев подвижной состав, обнаружили утерянный документ и доставили его в Самару, где, после проведения необходимых процессуальных действий, паспорт был возвращен владельцу.Иностранный гость крепко пожал сотруднику полиции руку и поблагодарил за оперативно оказанную помощь.