Сотрудники самарской полиции поздравили с новогодними праздниками ребят из неблагополучных семей

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Инспекторы по делам несовершеннолетних регулярно проводят профилактические беседы со своими подопечными, но в минувшие дни повод стал иной - праздничный, новогодний. Не остались без внимания и поздравлений ребята из семей, которые состоят на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних. В рамках акции "Полицейский Дед Мороз" праздничное настроение детям подарили инспекторы ПДН отдела полиции №2 Управления МВД России по г. Самаре. Навещая семьи, сотрудники полиции вручали своим подопечным подарки. В каждом доме гостей встречали радостно, делились своими мечтами и целями.Среди семей, состоящих на учете правоохранителей, есть те, в которых родители злоупотребляют спиртными напитками, и те, кто встал на путь исправления и всерьез озаботился поиском работы и улучшением условий жизни. Инспекторы подразделений по делам несовершеннолетних по-настоящему переживают за судьбы своих подопечных и поддерживают их в силу своих возможностей. И, конечно, во время работы большое внимание уделяется профилактическим беседам, ведь иногда одним словом можно не только поддержать человека, но и изменить его жизнь в лучшую сторону, сообщает облМВД.