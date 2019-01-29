Сотрудники полиции и судебные приставы выявляли должников в Ставропольском районе

121

Участковые уполномоченные полиции и инспекторы по исполнению административного законодательства Отдела МВД России по Ставропольскому району совместно с судебными приставами-исполнителями провели рейд по выявлению лиц, своевременно не уплативших административные штрафы. Мероприятия прошли в селах Узюково, Менжинский, Тимофеевка, Нижнее Санчелеево и Ягодное.В ходе рейда выявлены и привлечены к административной ответственности 9 неплательщиков. Ставропольским мировым судом в отношении 5 должников вынесены решения о наложении штрафа в двойном размере от суммы неуплаченного административного штрафа, 2 нарушителям назначено наказание в виде обязательных работ и еще 2 нарушителям назначен административный арест сроком на 3 суток. Данные санкции не освобождают от обязанности оплаты штрафа за первоначальное правонарушение.Правоохранители напоминают, что в соответствии с требованиями статьи 32.2 КоАП РФ, штраф подлежит уплате не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки.По всем вопросам, касающимся административного законодательства в части уплаты штрафа, можно обращаться в отдел МВД России по Ставропольскому району к инспектору по исполнению административного законодательства по адресу г. Тольятти, ул. Лесная, 52 «а», кабинет № 138, телефон 8(8482) 93-66-95.